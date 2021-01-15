В России ищут двойников Зеленского, которые затем могут использоваться для провокаций - СМИ

Язык
Coinspot 15.01.2021
BTC/USD
38167.46
ETH/USD
1230.19
LTC/USD
148.94
НБУ 15.01.2021
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Издание "Газета. Юа "сообщает, что мониторинг российского информационного пространства обнаружил подозрительную активность, указывающую на вероятную подготовку информационных провокаций, направленных против президента Украины Владимира Зеленского. Портал ссылается на источник в аналитическом отделе одной из украинских спецслужб.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Сообщается, что поводом для таких прогнозов стало сообщение о поиске мужчин, максимально похожих на голову украинского государства. Его распространила российская компания "Телепропуск" через собственный сайт. Формальный повод поиска двойников украинского президента — участие в сценах-реконструкциях для документального кино. За два дня съемок (8:00 работы) обещают 10000 рублей.
Аналитики считают, что документальные съемки могут быть лишь прикрытием для деятельности спецслужб. Это стандартная схема для поиска двойников и актеров, которые затем могут использоваться для провокаций и шпионской деятельности.
По данным "Газеты. Юа", агентство "Телепропуск"- довольно известная в своей области компания, которая занимается подбором актеров и массовки основном для телешоу. Она работает на рынке более 10 лет и тесно связано с российским центральным телевидением, которое является не только инструментом агрессивной пропаганды РФ, но и средством информационной войны, в частности, против Украины.
Напомним, украинские политологи рассказали, какой и у кого может быть компромат на Зеленского и эта ли причина мешает президенту менять Украину к лучшему. Так, украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что президент Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал ( "у кого-то в руках — кощеево яйцо").
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости