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В России ищут двойников Зеленского, которые затем могут использоваться для провокаций - СМИ

По данным журналистов, поиск двойников украинского президента в РФ может свидетельствовать о предстоящих провокациях

сегодня, 12:38
Автор:

Станислав Молчанов

Издание "Газета. Юа "сообщает, что мониторинг российского информационного пространства обнаружил подозрительную активность, указывающую на вероятную подготовку информационных провокаций, направленных против президента Украины Владимира Зеленского. Портал ссылается на источник в аналитическом отделе одной из украинских спецслужб.

В России ищут двойников Зеленского, которые затем могут использоваться для провокаций - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сообщается, что поводом для таких прогнозов стало сообщение о поиске мужчин, максимально похожих на голову украинского государства. Его распространила российская компания "Телепропуск" через собственный сайт. Формальный повод поиска двойников украинского президента — участие в сценах-реконструкциях для документального кино. За два дня съемок (8:00 работы) обещают 10000 рублей.

В России ищут двойников Зеленского, которые затем могут использоваться для провокаций - СМИ - фото 2

Аналитики считают, что документальные съемки могут быть лишь прикрытием для деятельности спецслужб. Это стандартная схема для поиска двойников и актеров, которые затем могут использоваться для провокаций и шпионской деятельности.

По данным "Газеты. Юа", агентство "Телепропуск"- довольно известная в своей области компания, которая занимается подбором актеров и массовки основном для телешоу. Она работает на рынке более 10 лет и тесно связано с российским центральным телевидением, которое является не только инструментом агрессивной пропаганды РФ, но и средством информационной войны, в частности, против Украины.

Напомним, украинские политологи рассказали, какой и у кого может быть компромат на Зеленского и эта ли причина мешает президенту менять Украину к лучшему. Так, украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что президент Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал ( "у кого-то в руках — кощеево яйцо").


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Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_u-rosiyi-shukayut-dvijnikiv-zelenskogo-specsluzhbi-pidozryuyut-provokaciyu/1008483
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