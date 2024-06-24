Заместитель главы МИД страны-агрессора Александр Грушко заявил, что Москва тщательно проанализирует новый 14-й пакет антироссийских санкций и примет "ответные меры".

Санкции против РФ

"Объявленные меры будут тщательно проанализированы. Ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, приняты", — отметил Грушко.

По его словам, Евросоюз идет по пути политической, экономической и военной эскалации. При этом, российский дипломат уверен, что западные политики якобы не считаются с последствиями для собственных экономик и благополучия, и безопасности граждан.

В то же время, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытки Запада ограничить развитие России введением санкций якобы обречены на провал. Он заявил, что Россия привыкла, что ее оппоненты хотят "утопить, унизить и предотвратить развитие" во всех сферах. При этом Карасин утверждает, что якобы в ответ на такую политику российский народ сосредоточился, и осознал свои перспективы.

По его словам, РФ будет развиваться как "великое государство" и самостоятельно решать проблемы, а враждебные пакеты санкций со стороны Запада обречены на провал. Карасин отметил, что Россию "невозможно победить", и этот факт начинают осознавать страны глобального большинства, которые хотят покончить с "диктатом и произвольным формированием враждебной повестки".

"Рождается новый мир, мир многополярный, мир, свободный от условностей, диктата и санкций, и мы будем продолжать строить такой мир", — заявил российский политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

При этом известно, что санкции все же сильно бьют по России, именно поэтому кремлевский диктатор Путин в своем "мирном предложении" относительно завершения войны в Украине требует снять все западные санкции с России.



