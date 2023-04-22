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В России истерически отреагировали на новые санкции Зеленского

Обиженная глава российского ЦИК нагрубила в комментарии российским пропагандистам

22 апреля 2023, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава российского ЦИК Элла Памфилова прокомментировала введение в отношении ее персоны санкций со стороны Украины. При этом ответ топ-чиновницы  перекликается со стилем бывшего президента России Дмитрия Медведева.

В России истерически отреагировали на новые санкции Зеленского

В России отреагировали на новые санкции Украины (фото из открытых источников)


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В комментарии пропагандистскому медиа РФ "РИА Новости", российская руководительница назвала украинского президента "клоуном", заявив при этом, что "политические конвульсии" для нее не важны, потому что она не придает им никакого значения.

"Какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коврового клоуна? Да никакое", — заявила чиновница РФ.

Памфилова, следуя "лучшим" дипломатическим традициям Лаврова и Захаровой, тоже желала Зеленскому "кувыркаться".

Важно, что президент Украины своими указами 22 апреля ввел в действие решение СНБО, в котором будут применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к 40 физическим и 382 юридическим лицам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна страна отказалась покупать российскую военную технику . Несмотря на то, что Индия пытается поддерживать дружеские отношения с РФ, Нью-Дели все же приостановил закупки военной техники из РФ, но это не окончательное решение Индии. Поставки могут быть возобновлены, как только страны найдут механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США. Как говорится в материале издания, индийские платежи за российское оружие на сумму более 2 млрд долларов "застряли" в год, страна не может оплатить счет в долларах США, поскольку опасается вторичных санкций. В то же время Россия не поставила Индию две батареи систем ПВО С-400.


 
 



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