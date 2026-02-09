В России истерика: раскрыта причина, почему катастрофа для Путина не за горами

С начала 2026 г. российские регионы оказались в крайне затруднительном финансовом положении и фактически вынуждены выживать в условиях серьезного дефицита средств. Бюджетные деньги на зарплаты работникам государственного сектора катастрофически ограничены, и ситуация становится все более критичной , заявил оппозиционный экономист Вячеслав Ширяев.

Он отметил, что губернаторы, еще недавно уверявшие, что финансовая ситуация в регионах под контролем, сейчас вынуждены сталкиваться с серьезными проблемами.

"Год только начался, а многие регионы уже находятся в режиме аварийного выживания", — подчеркнул эксперт.

Ситуация особенно критична в Хабаровском крае, где местные власти вынуждены перераспределять федеральные средства. Деньги, предназначенные для надбавки учителям и другие социальные выплаты, направляют на покрытие дефицита бюджета. Ширяев добавил, что состояние многих губернаторов сейчас можно охарактеризовать как деморализованное и растерянное — еще в 2025 году они публично утверждали, что могут справиться со всеми вызовами. В настоящее время около двух третей регионов фактически потеряли инициативу и действуют только "по инерции".

Экономист объяснил, что средств из федерального центра практически не поступает, а обещаний их получить уже никто не дает. Дефицит в некоторых регионах вырос вдвое: вместо 10 млрд. рублей (130 млн. долларов) он достиг двух десятков миллиардов.

"Выход? Возьмем кредит, а дальше что? Все действуют автоматически, без стратегического видения", — подчеркнул Ширяев.

Он также подчеркнул, что системы, способной предложить реальные пути выхода из кризиса, пока нет. По его словам, в последние годы Владимир Путин устранил всю критически мыслящую и рефлексивную среду, а также силы, способные сопротивляться.

"Теперь всем безразлично. Мы катимся в яму с ускорением — и что можем сделать?" – резюмировал экономист.

