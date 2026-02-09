У Росії істерика: розкрито причину, чому катастрофа для Путіна не за горами

З початку 2026 року російські регіони опинилися у вкрай скрутному фінансовому становищі та фактично змушені виживати в умовах серйозного дефіциту коштів. Бюджетні гроші на зарплати працівникам державного сектору катастрофічно обмежені, і ситуація стає дедалі критичнішою, заявив опозиційний економіст В’ячеслав Ширяєв.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що губернатори, які ще нещодавно запевняли, що фінансова ситуація в регіонах під контролем, зараз змушені стикатися з серйозними проблемами.

"Рік лише розпочався, а багато регіонів уже перебувають у режимі аварійного виживання", — підкреслив експерт.

Ситуація особливо критична у Хабаровському краї, де місцева влада змушена перерозподіляти федеральні кошти. Гроші, призначені на надбавки вчителям та інші соціальні виплати, направляють на покриття дефіциту бюджету. Ширяєв додав, що стан багатьох губернаторів нині можна охарактеризувати як деморалізований і розгублений — ще у 2025 році вони публічно стверджували, що можуть впоратися з усіма фінансовими викликами. Нині ж близько двох третин регіонів фактично втратили ініціативу та діють лише "за інерцією".

Економіст пояснив, що коштів із федерального центру практично не надходить, а обіцянок їх отримати вже ніхто не дає. Дефіцит у деяких регіонах зріс удвічі: замість 10 млрд рублів (130 млн доларів) він досяг двох десятків мільярдів.

"Вихід? Візьмемо кредит, а далі що? Всі діють автоматично, без стратегічного бачення", — наголосив Ширяєв.

Він також підкреслив, що системи, здатної запропонувати реальні шляхи виходу з кризи, наразі немає. За його словами, останніми роками Володимир Путін усунув усе критично мисляче та рефлексивне середовище, а також сили, здатні чинити опір.

"Тепер усім байдуже. Ми котимося в яму з прискоренням — і що можемо зробити?" — резюмував економіст.

