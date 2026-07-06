В России из-за дефицита бензина начали массово покупать лошадей и велосипеды

Топливный кризис в России все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян. В ряде регионов РФ из-за нехватки бензина люди начали отказываться от автомобилей и искать альтернативные способы передвижения. Наибольшим спросом сейчас пользуются рабочие лошади и велосипеды.

Россияне пересаживаются на лошадей из-за дефицита бензина. Фото из открытых источников

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, со ссылкой на заводчиков, продажи рабочих лошадей за последние недели выросли в несколько раз. Если раньше животное могло ждать покупателя два-три месяца, то теперь хозяйства продают или бронируют по семь-восемь лошадей ежемесячно. Как отмечает ресурс, прежде всего они используются для поездок в лес, перевозки сена и выполнения хозяйственных работ.

Стоимость рабочей лошади составляет от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста и породы. Хотя содержание животных требует затрат на ветеринарное обслуживание, сено, подковку и уход, многие крестьяне считают, что это дешевле, чем эксплуатация автомобилей УАЗ или "Нива" в условиях дефицита горючего. Однако, как отмечает ресурс, положительным моментом топливного кризиса в РФ стало то, что благодаря спросу на лошадей, около 1000 животных избежали убоя.

Параллельно с лошадьми, резко возрос спрос на велосипеды в России. По данным платформы CDEK.Shopping, в июне продажи велосипедов увеличились на 131% по сравнению с маем, а выручка – на 263%. Чаще покупатели выбирают горные модели велосипедов, которые рассматривают как полноценную альтернативу личному транспорту в городе.

Несмотря на проблемы с топливным обеспечением, российские власти отрицают наличие дефицита. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев призвал водителей "потерпеть" очереди на автозаправках, заявив, что недостатка бензина якобы нет.

Топливный кризис в России связан со значительным сокращением производства горючего после регулярных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По оценкам аналитика Energy Intelligence Лайама Пича, с марта было атаковано по меньшей мере 50 объектов нефтяной отрасли. К началу июня около 30% нефтеперерабатывающих мощностей простаивали. Кроме того, производство бензина сократилось примерно на четверть до 85 тыс. тонн в сутки, в то время как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн.

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