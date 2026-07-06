У Росії через дефіцит бензину почали масово купувати коней та велосипеди

Паливна криза в Росії дедалі сильніше впливає на повсякденне життя росіян. У низці регіонів РФ через нестачу бензину люди почали відмовлятися від автомобілів і шукати альтернативні способи пересування. Найбільший попит зараз мають робочі коні та велосипеди.

Росіяни пересідають на коней через дефіцит бензину. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, із посиланням на заводчиків, продажі робочих коней за останні тижні зросли у кілька разів. Якщо раніше тварина могла чекати покупця два-три місяці, то тепер господарства продають або бронюють по сім-вісім коней щомісяця. Як зазначає ресурс, насамперед їх використовують для поїздок у ліс, перевезення сіна та виконання господарських робіт.

Вартість робочого коня становить від 100 до 200 тисяч рублів залежно від віку та породи. Хоча утримання тварини потребує витрат на ветеринарне обслуговування, сіно, підковування та догляд, багато селян вважають, що це дешевше, ніж експлуатація автомобілів УАЗ чи "Нива" в умовах дефіциту пального. Однак, як зауважує ресурс, позитивним моментом паливної кризи в РФ стало те, що завдяки попиту на коней, близько 1000 тварин уникла забою.

Паралельно з конями, різко зріс попит і на велосипеди в Росії. За даними платформи CDEK.Shopping, у червні продажі велосипедів збільшилися на 131% порівняно з травнем, а виручка — на 263%. Найчастіше покупці обирають гірські моделі велосипедів, які розглядають як повноцінну альтернативу особистому транспорту в місті.

Попри проблеми із забезпеченням паливом, російська влада заперечує наявність дефіциту. Голова комітету Держдуми з транспорту Євген Москвичов закликав водіїв "потерпіти" черги на автозаправках, заявивши, що нестачі бензину нібито немає.

Паливна криза в Росії пов’язана зі значним скороченням виробництва пального після регулярних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні підприємства. За оцінками аналітика Energy Intelligence Лайама Піча, з березня було атаковано щонайменше 50 об'єктів нафтової галузі. На початок червня близько 30% нафтопереробних потужностей простоювали. Крім того, виробництво бензину скоротилося приблизно на чверть до 85 тис. тонн на добу, тоді як літнє споживання складає 110 тис. тонн.

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