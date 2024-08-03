В России из-за неудач на фронте арестовали военного начальника: детали

По указанию путинского режима был арестован 2 августа бывший заместитель командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковник Дмитрий Пешков. Его обвинили в хищении продовольственных пайков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Суд в РФ. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, что российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинение в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.

Как сообщают аналитики ISW, арест Пешкова, вероятно, является частью целенаправленных усилий Кремля, направленных на устранение высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны (МО) России, что может быть использовано для косвенного наказания командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах российских вооруженных сил лояльных и послушных офицеров.

Как сообщается, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом и недавно потеряли часть территории из-за ограниченных украинских контратак в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена", — сказал Песков.

При этом он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.



