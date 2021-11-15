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В России известному музыканту выстрелили в лицо из пистолета: подробности

Антон Якомульский получил химический ожог глаз

сегодня, 15:04
Автор:

Денис Подставной
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В России известному рок-музыканту выстрелили в лицо. Об этом пишет издание ТСН.

В России известному музыканту выстрелили в лицо из пистолета: подробности

Антон Якомульский с супругой. Фото: instagram.com/yakomulsky

Как стало известно, инцидент произошел в городе Москва. Сообщается, что основатель коллектива "Ногу Свело!" Антон Якомульский прогуливался по улице со своей возлюбленной и в какой-то момент на них напал незнакомец. 

По словам музыканта, мужчина начал приставать к его жене и ему пришлось вступиться за неё. Во время конфликта нападавший вытащил газовый пистолет и произвел выстрел в лицо своего оппонента.

В результате происшествия Якомульский получил химический ожог глаз. На данный момент пострадавший находится в медицинском учреждении. 

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британском городе Ливерпуль посреди улицы прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался автомобиль такси. В результате происшествия один человек скончался и еще один получил ранения. Пострадавший получил медицинскую помощь и на данный момент его жизни ничего не угрожает. Полицейские начали расследования по данному факту. На данный момент стражам порядка уже удалось задержать подозреваемых. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск пошутил над сенатором, который потребовал больше налогов от миллиардеров. В социальной сети Маск спросил у своих подписчиков стоит ли ему продавать акции компании Tesla, так как это является единственным способом для него, чтобы платить налоги. На данный момент предприниматель уже распродал свои акции на сумму, превышающую семь миллиардов долларов. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/v-rossii-napali-na-izvestnogo-rok-muzykanta-poluchil-vystrel-v-lico-1909423.html
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