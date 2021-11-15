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В Великобритании посреди улицы взорвался автомобиль: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Стражам порядка удалось задержать трех человек, которые подозреваются в причастности ко взрыву в Ливерпуле

сегодня, 13:00
Автор:

Денис Подставной
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В Великобритании прогремел взрыв посреди улицы. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Великобритании посреди улицы взорвался автомобиль: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Взрыв в Ливерпуле. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Ливерпуль. Вблизи больницы взорвался легковой автомобиль. Согласно данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Кроме того, один гражданин получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент его жизни ничего не угрожает. 

Стражам порядка уже удалось задержать трех человек, которые подозреваются в причастности ко взрыву. Отмечается, что пока инцидент не квалифицируется, как теракт, хотя расследование проводят, по большей части, сотрудники контртеррористического отдела. 

По информации СМИ, взорвался автомобиль такси. Возгорание, которое возникло в результате происшествия ликвидировали пожарные. В Сети появляются фото с места событий. 

В Великобритании посреди улицы взорвался автомобиль: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/terror_alarm

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что два мощных землетрясения всколыхнули Иран. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили более двух десятков граждан. Один человек погиб. Очаг подземных толчков магнитудой свыше шести баллов по шкале Рихтера находился на глубине нескольких километров в провинции Хормозган.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции произошло обрушение многоквартирного дома. В результате инцидента под завалами оказались около двадцати человек. Многие из них получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники спасательной службы работали всю ночь, разбирая завалы. По предварительной информации, в здании рухнула одна из стен. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4417011-v-lyverpule-vozle-bolnytsy-vzorvalsia-avtomobyl
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