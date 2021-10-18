В России медведь напал на женщину во время выступления на арене цирка

Медведь набросился на женщину, стоявшую возле него на сцене цирка. Беременная женщина работает ассистенткой дрессировщика в российском цирке. Происшествие случилось в городе Орел. Об этом пишет Обозреватель.



Медведь набросился на ассистентку дрессировщика, фото АГН «Москва»

Известно, что животное вывели на арену для выступления. Однако медведь начал странно себя вести на сцене, он крепко схватил лапами ассистентку за руки и повалил ее на пол. В это время работники цирка бросились ей на помощь и ударили животное несколько раз. Однако медведь не отреагировал.

У женщины поцарапанные руки в кровь и синяки на ногах и на теле от столкновения с медведем. Известно, что таким животным надевают намордники, чтобы они случайного не покусали никого. Однако когти у них тоже острые. Медведь может нанести повреждения человеку лапами.

Происшествие случилось в субботу, 16 октября на выступлении цирковой труппы. Зрители испугались не меньше работников цирка.

По информации местных СМИ, беременную женщину с ранами госпитализировали. Известно, что ее ребенку ничего не угрожает. Женщина прокомментировала событие и сообщила, что сейчас медведь ведет себя как раньше и не проявляет агрессии.



Россияне же писали, что медведь был возбужден в тот день перед выступлением.



Как сообщал портал "Комментарии", похожий случай произошел в России летом. Инцидент произошел в российском городе Березовский в Кемеровской области. Туда приехал цирк шапито "Арлекин". Происшествие случилось во время номера, который назывался "Ехали медведи".

Также мы писали, что в России разгорелся скандал из-за цирка. Работники цирка Удмуртии вывели на сцену животных в нацистской форме. Самое интересное, что заказчиком громкого выступления стала РПЦ — Ижевск и Удмуртская епархия. Российское духовенство считает, что ничего необычного не произошло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!