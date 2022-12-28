В России милитаризация общества набирает обороты: к чему готовится Путин – как реагирует Запад

Правительство России поручило 16 ВУЗам создать военные учебные центры для подготовки кадров для российской армии. О чем говорят эти новости из РФ и реакция Запада на пляски страны-агрессора с бубном вокруг мирных переговоров на фоне подготовки к новой эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Происходит милитаризация российского общества – на фоне заявлений пропагандистов о возможной эскалации со странами НАТО

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", Дмитрий Снегирев поясняет:

"Предысторией этой ситуации с вузами было заявление представителей Минобороны РФ, что следует расширять позитивный (в их понимании) опыт создания российской академии спецназа на территории Чеченской Республики. Теперь правительство создает предпосылки для расширения милитарной составляющей. Фактически речь идет о милитаризации российского общества – на фоне заявлений пропагандистов о возможной эскалации со странами НАТО. Всё идет к самоизоляции РФ, к опусканию "железного занавеса" руками Кремля. Нагнетается истерия внутри российского сообщества с целью максимальной мобилизации, отвлечению от внутренних проблем".

Всё это, по мнению эксперта, не исключает дробления внутри России, появления там национальных республик. Тем более, что центробежные процессы на фоне войны уже начались, в том числе несанкционированными митингами в этих самых национальных республиках (в том же Дагестане).

"Радует, что есть консолидированная позиция США, Великобритании, ЕС, всего блока НАТО по поводу дальнейших отношений с РФ. Рассматривается сценарий ослабления диктаторских режимов как таковых. Речь тут не только о России, но и о тех же Иране, Северной Корее, являющихся такими же изгоями. Не случайны заявления тех же Штатов, что после выхода из Афганистана и последующих там событий (захват власти "Талибаном", стремительное сокращение прав и свобод граждан), они не могут себе позволить уменьшения роли США на международной арене. Иначе это может привести к возрастанию роли диктаторских (авторитарных) режимов в мире с последующей эскалацией, гонкой вооружений и возникновением новых локальных военных конфликтов", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

На Западе еще нет перелома, перехода к пониманию, что Россия должна быть разгромлена

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян не сомневается, что Россия готовится к новому витку полномасштабной войны.

"Она готовит к этому свою армейскую систему, население. Об этом говорят разворачивание дополнительных инфраструктуры для обучения солдат и мощностей для производства вооружений, новых законодательных инициатив, соответствующие изменения в бюджет", – аргументирует эксперт.

По его мнению, Запад всё еще остается на модели помощи Украине в стиле – не дать нам проиграть, продемонстрировать РФ, что она не способна победить. Тем самым усадив Россию за стол переговоров, где она была бы вынуждена отказаться от своих оккупационных амбиций.

"Но при этом на Западе еще нет перелома, перехода к пониманию, что Россия должна быть разгромлена, – считает Олег Саакян. – Страх неконтролируемого развала РФ и последующей хаотизации там пока сильнее, нежели угрозы, которые представляет собой нынешняя Россия. И если еще недавно она шантажировала мир ядерной боеголовкой, то сегодня шантажирует его своим развалом и непредсказуемыми последствиями".

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев не хотят назад в СССР: почему россияне мыслят иначе – чего добился Путин.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!