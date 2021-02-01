В России могут ограничить доступ граждан к интернету

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Кириєнко Анна
В России могут ограничить доступ граждан к сети. Об этом сообщил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков изданию РИА Новости.
Россиян могут отключить от мирового интернета. Фото: ytimg.com
Эксперт прогнозирует, что такой ход событий вполне возможен. Однако россияне не будут полностью изолированы от интернета. Они смогут посещать отечественные сайты.
Согласно словам Дениса Кускова, Россия переживает сложные времена. Страдает как политическая, так и экономическая сферы. Поэтому отключение от глобальной сети будет восприниматься как введение дополнительных санкций со стороны Европы и Америки.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай усиливают сотрудничество в военной сфере. В течение последних пяти лет Кремль активно работает над сближением с Пекином, пытаясь запугать Запад перспективой формирования китайско-российского блока. Каких успехов в этих отношениях уже достигли страны, и какие шаги могут навредить Украине, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Служба военной разведки Украины сообщила о том, что Россия возобновляет ядерную инфраструктуру на территории оккупированного Крыма, где уже разместила очень крупную группировку войск. Базирование ядерного оружия в Крыму РФ может использовать для дальнейшего агрессивного давления на международное сообщество. Детали ситуации и чем она страшна, читайте в нашем материале.
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