В России могут ограничить доступ граждан к интернету

В России могут ограничить доступ граждан к сети. Об этом сообщил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков изданию РИА Новости.

Россиян могут отключить от мирового интернета. Фото: ytimg.com

Эксперт прогнозирует, что такой ход событий вполне возможен. Однако россияне не будут полностью изолированы от интернета. Они смогут посещать отечественные сайты.

"По большому счету мы окажемся в изоляции, но при этом все равно будем пользоваться частью сети Интернет, а именно Рунетом, где сможем пользоваться отечественными ресурсами, проверять электронную почту, смотреть контент и многое другое", — заявил российский эксперт.

Согласно словам Дениса Кускова, Россия переживает сложные времена. Страдает как политическая, так и экономическая сферы. Поэтому отключение от глобальной сети будет восприниматься как введение дополнительных санкций со стороны Европы и Америки.

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