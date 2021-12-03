В России могут отключить технологии безналичных платежей: в чем причина

В России идет спор между компаниями Samsung и "Сквин СА". Последняя убеждена, что Samsung Pay незаконно использует патент. Об этом сообщает Finanz.ру.

В России технологии безналичных платежей под угрозой, фото из открытых источников

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) говорят, что это может привести к ограничению развития российского платежного рынка.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов сообщил, что из-за такого прецедента в России вообще могут запретить доступ технологиям безналичного расчета. Представители РАЭК подали письмо-обращение в Центральный Банк России и Роспатента, чтобы те вмешались в этот спор за патенты. Поскольку это может привести к негативным последствиям для внедрения технологий бесконтактных платежных систем.

Samsung уже несколько лет выступает партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и помогает подключать карты "Мир" к сервису Samsung Pay. Если Россия перестанет сотрудничать с Samsung Pay, то внедрение новых услуг и сотрудничество с системой Мир отложат.

Ранее арбитражный суд Москвы наложил запрет для дочерней компании Samsung Electronics на продажу 61 модели смартфонов марки Samsung на территории России. Повод такого решения – патентный спор из-за сервиса Samsung Рау.

В ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд одобрил жалобу по иску "Сквин СА". Дело о патентной жалобе суд рассмотрит в декабре 2021 года. Ранее судьи признали, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента "Сквин СА".

Как сообщал портал "Комментарии", Twitter удалил более 60 записей, имеющих связь с Россией.

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