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В России могут полностью заблокировать Twitter - причина

Роскомнадзор ведет борьбу с "потенциально вредной" информацией

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Россия активно ведет борьбу с социальной сетью Twitter. Ранее Роскомнадзор заявил о замедлении скорости работы соцсети на территории страны. Связано это с удалением "потенциально вредной" информации. Ведомство осуществляет удаление контента, в котором присутствует детская порнография, материалы, которые склоняют детей к суициду, и посты, которые рекламируют приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

В России могут полностью заблокировать Twitter - причина

Российские власти могут заблокировать Twitter в стране - причина. Фото: ferra.ru

В Роскомнадзоре сообщили, что темпы удаления запрещенных материалов — очень медленные. Сейчас соцсеть очистили только от трети контента. Кроме того, в сообщении говорится, что сервис якобы не удаляет запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полном блокировании сервиса на территории России", — говорится в сообщении ведомства.

Формально в российском законодательстве не указано, что власти могут ограничивать или замедлять работу сайтов по любым причинам. Поэтому такие действия Роскомнадзора вызывают много вопросов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о том, почему был оккупирован украинский Крым в марте 2014 года. Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что власти Беларуси планируют создать теракт в здании органов внутренних дел. Детали планов читайте здесь.


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Источник: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73500.htm
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