В России могут полностью заблокировать Twitter - причина

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Кириєнко Анна
Россия активно ведет борьбу с социальной сетью Twitter. Ранее Роскомнадзор заявил о замедлении скорости работы соцсети на территории страны. Связано это с удалением "потенциально вредной" информации. Ведомство осуществляет удаление контента, в котором присутствует детская порнография, материалы, которые склоняют детей к суициду, и посты, которые рекламируют приобретение, изготовление и употребление наркотиков.
Российские власти могут заблокировать Twitter в стране - причина. Фото: ferra.ru
В Роскомнадзоре сообщили, что темпы удаления запрещенных материалов — очень медленные. Сейчас соцсеть очистили только от трети контента. Кроме того, в сообщении говорится, что сервис якобы не удаляет запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.
Формально в российском законодательстве не указано, что власти могут ограничивать или замедлять работу сайтов по любым причинам. Поэтому такие действия Роскомнадзора вызывают много вопросов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о том, почему был оккупирован украинский Крым в марте 2014 года. Об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что власти Беларуси планируют создать теракт в здании органов внутренних дел. Детали планов читайте здесь.
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