В России могут полностью заблокировать Twitter - причина

Россия активно ведет борьбу с социальной сетью Twitter. Ранее Роскомнадзор заявил о замедлении скорости работы соцсети на территории страны. Связано это с удалением "потенциально вредной" информации. Ведомство осуществляет удаление контента, в котором присутствует детская порнография, материалы, которые склоняют детей к суициду, и посты, которые рекламируют приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

Российские власти могут заблокировать Twitter в стране - причина. Фото: ferra.ru

В Роскомнадзоре сообщили, что темпы удаления запрещенных материалов — очень медленные. Сейчас соцсеть очистили только от трети контента. Кроме того, в сообщении говорится, что сервис якобы не удаляет запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полном блокировании сервиса на территории России", — говорится в сообщении ведомства.

Формально в российском законодательстве не указано, что власти могут ограничивать или замедлять работу сайтов по любым причинам. Поэтому такие действия Роскомнадзора вызывают много вопросов.

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