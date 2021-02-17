В России могут ввести «продуктовые карточки»: реакция Путина

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Вечканова Елена
Президент России
Владимир Путин высказался за рассмотрения варианта создания так называемых "продуктовых
карточек" в стране. Такое мнение политик высказал во время встречи с главами фракций
политических сил Государственной думы, информирует издание "Радио Sputnik".
Путин считает, что о продуктовых карточках можно подумать. Фото из открытых источников
По мнению Путина,
использование продовольственных сертификатов в стране имеет свои плюсы и минусы.
Впрочем, президент РФ готов подумать о возможности их введения, дабы помочь
малоимущим слоям населения.
Также по словам
главы государства, подобный шаг — не слишком актуальный, как, возможно, во
время накала пандемии коронавируса. Впрочем, и сейчас определенный набор из
необходимых для жизни продуктов может понадобиться многим россиянам, которые
находятся за чертой бедности.
К слову, о предложении
ввести "продуктовые карточки" Путину напомнил глава "Либерально-демократической
партии России" Владимир Жириновский. По его мнению, отдельные группы магазинных
товаров являются неподъемными для кошелька обычного жителя РФ.
Стоит отметить,
что первые новости о возможности подобного нововведения появились еще в конце
2020 года. Тогда, после подорожания базовых продуктов, с таким предложением к
правительству обратилась Общественная палата по развитию агропромышленного
комплекса.
Напомним, что по
принципу продовольственных сертификатов не один год жили граждане бывшего
Советского Союза. С помощью таких документов можно было получить определенный
набор продуктов в строго предусмотренных количествах.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда, по мнению экспертов, Владимир Путин решит признать Донбасс частью России официально.
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