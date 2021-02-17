В России могут ввести «продуктовые карточки»: реакция Путина

Президент России Владимир Путин высказался за рассмотрения варианта создания так называемых "продуктовых карточек" в стране. Такое мнение политик высказал во время встречи с главами фракций политических сил Государственной думы, информирует издание "Радио Sputnik".

Путин считает, что о продуктовых карточках можно подумать. Фото из открытых источников

По мнению Путина, использование продовольственных сертификатов в стране имеет свои плюсы и минусы. Впрочем, президент РФ готов подумать о возможности их введения, дабы помочь малоимущим слоям населения.

"Мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. […] Но точно совершенно подумать над этим можно", — заявил Владимир Путин на встречи с депутатами.

Также по словам главы государства, подобный шаг — не слишком актуальный, как, возможно, во время накала пандемии коронавируса. Впрочем, и сейчас определенный набор из необходимых для жизни продуктов может понадобиться многим россиянам, которые находятся за чертой бедности.

К слову, о предложении ввести "продуктовые карточки" Путину напомнил глава "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский. По его мнению, отдельные группы магазинных товаров являются неподъемными для кошелька обычного жителя РФ.

Стоит отметить, что первые новости о возможности подобного нововведения появились еще в конце 2020 года. Тогда, после подорожания базовых продуктов, с таким предложением к правительству обратилась Общественная палата по развитию агропромышленного комплекса.

Напомним, что по принципу продовольственных сертификатов не один год жили граждане бывшего Советского Союза. С помощью таких документов можно было получить определенный набор продуктов в строго предусмотренных количествах.

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