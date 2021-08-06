В России мужчина отрезал себе язык во время ареста (ВИДЕО)

Житель Краснодарского края, в России, которого полиция подозревала в совершении преступления, проявил ее представителям злостное неповиновение. Когда к нему обратились правоохранители, он начал стрелять по ним из травматического пистолета. А еще отрезал себе язык. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел во время ареста (фото из открытых источников)

Насилие над работником полиции имело место 30 июля. Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков на улице в хуторе Ленина требовал, чтобы подозрительный ему человек показал документы. Вместо этого нарушитель достал травматический пистолет и начал стрелять в полицейского. А затем скрылся. Работник полиции получил два ранения. Одно из них — в область бедра.

Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) УК РФ.

Через некоторое время раненый правохранитель встретил и узнал нарушителя. Это был 29-летний житель хутора. Когда его задерживали полицейские, он лично отрезал себе кусок языка. Нарушителю оказали медицинскую помощь. Сейчас этот житель Краснодарского края находится в камере. Правоохранители проверяют его на причастность к незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы. Изуродованное тело девушки нашли в поселке Петра Дубрава. На шее школьницы обнаружили несколько ножевых ранений. Свидетель трагедии позже рассказала полиции, что видела, как неизвестный мужчина прижимал девятиклассницу к земле. Затем он сел в джип Toyota и поехал.





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