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В России мужчина с бородой открыл стрельбу: что к этому привело

В Саратовской области мужчина начал стрельбу, поскольку его авто «подрезали» на дороге

сегодня, 16:16
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Ткачик Олеся

В городе Маркс Саратовской области после стрельбы по людям правоохранители начали масштабную операцию по остановке автомобилей. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

В России мужчина с бородой открыл стрельбу: что к этому привело

Рубик Акопян

По предварительной информации, стрельбу открыл мужчина среднего телосложения, высокого роста, с бородой. Как сообщает Mash, нападающий по меньшей мере пять раз выстрелил в автомобиль "Ока". Преступник передвигался на Land Cruiser, но есть подозрение, что он мог сменить автомобиль и пытаться бежать в другой регион.

Инцидент произошел 24 ноября недалеко от парка Победы. Нападающий покинул место преступления, после чего в регионе был введен план "Перехват". Свидетели сообщают, что преступник заранее избрал своих жертв.

Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: автомобиль "Ока" подрезал Land Cruiser. Это привело к ссоре, которая переросла в драку. Водитель внедорожника достал оружие и открыл огонь, после чего покинул свой автомобиль недалеко от места происшествия и скрылся.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в стрельбе подозревают Рубика Акопяна, владельца черного Land Cruiser. По данным журналистов, двое мужчин на "Оке" — Соколовский и Кутузов — попытались обогнать джип Акопяна недалеко от парка Победы. Водитель внедорожника догнал их, начал конфликт, завершившийся стрельбой. Оба мужчины получили ранения.

Правоохранители организовали оперативную группу по поиску нападающего. План "Перехват" предусматривает тщательную проверку всех транспортных средств, связанных с тяжкими преступлениями.

На данный момент продолжаются поиски преступника, а детали инцидента уточняются.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в начале осени звучала стрельба вблизи Кремля.




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Источник: https://t.me/bazabazon/33091
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