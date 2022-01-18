В России мужчина скончался в отделении полиции во время пожара: что известно

В России задержанный 30-летний мужчина скончался в отделении полиции, когда там произошло возгорание. Трагедия произошла 1 января 2022 года. Об этом сообщает Дождь.

В России в отделении полиции случился пожар, фото из открытых источников

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту смерти россиянина по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Инцидент произошел в пункте полиции "Южный" в Реутове, что в Московском районе.

Известно, что мужчина был задержан из-за жалобы об избиении женщины и помещен в камеру предварительного задержания. В эту ночь в помещении участка началось возгорание. Причина смерти задержанного устанавливается судебно-медицинской экспертизой.

Как сообщили в региональном управлении полиции, в помещении отделения был участковый. Дежурившего тогда правоохранителя уволили с занимаемой должности. В настоящее время вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

В пресс-службе Следственного комитета указано, что "сотрудниками полиции были приняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа". Прибывшие на место медики "скорой" констатировали смерть задержанного россиянина.

В случае, если вину подозреваемого в халатности будет доказано, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правозащитница Ева Меркачева в комментарии "Дождю" сообщила, что в случае задержания правоохранители несут ответственность за жизнь и состояние здоровья находящихся в участке задержанных.

По ее словам, пожарным инспекторам следует провести проверку в отделах полиции и изоляторах временного содержания. Также Меркачева подчеркнула, что будет писать обращение в Общественную наблюдательную комиссию Московской области по поводу проверки условий содержания россиян в изоляторах и отделениях.

Как сообщал портал "Комментарии", в московской гостинице упал лифт. В результате погибли два человека.





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