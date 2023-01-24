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В России мужчина снял на видео, как топливо вытекает из самолета прямо перед взлетом

На борту самолета "Уральских авиалиний" находились 204 пассажира и семь членов экипажа

сегодня, 16:23
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Автор:

Лиля Воробьева

Пассажир самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в России снял на видео, как из крыла самолета начало вытекать топливо. Это произошло как раз перед вылетом лайнера. Известно, что инцидент произошел в аэропорту Сочи еще на прошлой неделе. Об этом сообщает телеграмм-канал " Авиаторщина ".

В России мужчина снял на видео, как топливо вытекает из самолета прямо перед взлетом

В России из крыла самолета утекало топливо (фото из открытых источников)

"Во время выруливания на взлетно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо. О разливе авиакеросина пилоты узнали от диспетчера. Экипаж тут же прекратил движение и выключил двигатели", — говорится в сообщении.

Стало известно, что в тот момент на борту лайнера находились 204 пассажира и семь членов экипажа. В результате самолет оттащили на отдаленную стоянку, туда сразу прибыли спасатели и службы аварийно-спасательного обеспечения полетов.

"Как следует из донесения, также во время управления до ЗПС на дисплее пилотов появилось сообщение о неисправности системы автоматической выработки топлива из центрального бака. Тогда экипаж перевел ее в ручной режим", — отмечает Телеграмм-канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России самолет ударился о землю при взлете, есть пострадавшие. В Магадане сегодня утром самолет Ан-2 совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Магаданской области. Все пострадавшие уже доставлены в больницу. На месте находится министр здравоохранения Сергей Чеканов. Ан-2, выполнявший рейс по маршруту Магадан — Сеймчан и перевозивший вахтовых рабочих. Прокуратура проверит, имел ли право самолет перевозить пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. По информации дальневосточного следственного управления на транспорте СК, возможной причиной жесткой посадки Ан-2 в Магадане является техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.



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Источник: https://t.me/aviatorshina/3284
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