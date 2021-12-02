В России мужчина взорвал лифт, где ехал его сосед: почему мужчина решил ему навредить

В российском городе Иркутск местный житель поместил в лифт жилого дома самодельную бомбу. Такую засаду он устроил для одного из своих соседей, с которым враждовал. Об этом сообщает РБК-Россия.



Потерпевший находится в больнице, фото из открытых источников

Как известно из информации пресс-службы областного управления Следственного комитета, взрыв в лифте произошел 30 ноября. Госпитализирован в больницу 30-летний пострадавший, ехавший в лифте. У россиянина диагностирована контузия и множественные раны рук и ног.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, в кабине лифта обнаружили следы самодельного взрывного устройства. Бомба сдетонировала, когда пострадавший вошел в лифт и поднимался на свой этаж. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Конева.

По версии следователей, подозреваемый 50-летний местный житель сделал кустарным способом взрывчатку без мелких элементов внутри. Человек, изготовивший бомбу, враждовал с потерпевшим, который был его соседом. К тому же потерпевший сосед недавно начал делать ремонт в своей квартире, вероятно, из-за этого мужчины еще больше поссорились.

По факту нанесения телесных повреджений гражданину районные следователи Следственного управления Следственного комитета России в Иркутской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемый был задержан. В его квартире и гараже проведены обыски. Теперь ему будут избирать меру пресечения. Прокуроры будут хлопотать о взятии мужчины под стражу. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", на заводе боеприпасов в России произошли взрывы.

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