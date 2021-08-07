В России мужчина заразил коронавирусом сразу несколько тысяч человек: об этом известно

В России нашли человека, который заразил сотни людей коронавирусной инфекцией. Известно, что больной инфицировал 1,5 тыс. человек. Об этом рассказал российскому изданию ТАСС глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Коронавирус в России (фото из открытых источников)

"В России случай суперсидингу или суперраспространения максимально зафиксирован, когда один человек заразила сразу 1500 человек", — заявил он.

Деталей об инфицировании граждан России в Роспотребнадзоре не раскрывают. Но чиновник отметил, что таких суперраспространителей в стране очень много.

Известно, что сегодня Россия по темпам распространения мутировавшего штамма "Дельта", который, по информации врачей ВОЗ, является более заразным, чем другие виды коронавируса, лидирует в мире.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как распознать основные симптомы штамму "Дельта" : в Минздраве дали советы. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.

ля "Дельты" не характерны такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что большая опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Этот фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире. Врачи предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID. Основными симптомами индийского штамма является боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще несколько важных симптомов, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушения слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.

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