В России мужчина застрелил бывшую жену сына из-за развода

Жителя столицы России Николая Голубева подозревают в умышленном убийстве бывшей жены сына. Об этом сообщает УНИАН.

Пенсионер подстерег женщину в подъезде фото из открытых источников

Известно, что женщина подала на развод с сыном 66-летнего московского пенсионера. Вроде, женщина жила с пятилетней дочерью, внучкой Николая и подала в суд иск о разделе общего имущества с бывшим мужем. Сообщается, что это одна из возможных причин убийства жительницы Москвы.

Пенсионер с ружьем "Вепрь-12" вышел из дома по улице второй Владимирской. В этом доме жила бывшая жена сына. В подъезде указанного дома обнаружили мертвую женщину. У погибшей была прострелена голова. Предварительно, мужчина совершил два выстрела из ружья.



Сообщается, что 35-летняя Анна Голубева вечером шла с работы. В подъезде встретила свекра. Соседи, услышавшие выстрелы, вызвали полицию и "скорую", но раненая умерла до приезда медиков. На подъезде была камера видеонаблюдения, которая сняла, как мужчина выходил оттуда с ружьем.

Также известно, что задержанный полицией пенсионер сообщил, что умысла убивать не имел, а лишь хотел напугать бывшую сына.

Как сообщал портал "Комментарии", Сергей Шефир отреагировал на обстрел его авто. Причиной нападения на Сергея Шефира был не он лично, а команда президента. Об этом сообщил первый помощник президента Сергей Шефир во время брифинга. Шефир сказал, что никаких конфликтов в команде президента нет, а все догадки и сплетни — неправда. Водитель Шефира находится в реанимации. Нападавшие стреляли автоматной очередью. Злоумышленников уже ищут, полиция ввела спецоперацию "Сирена".

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