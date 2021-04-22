В России мужчине ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами

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Ольга Чародий
В Воронежской области (Россия) 50-летнему мужчине частично
ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами. Об этом сообщает
издание "Блокнот".
50-летнему мужчине частично ампутировали пенис
Мужчине в порыве страсти укусила одна из трех любовниц.
Обращаться по такому поводу в больницу он не стал. Герой-любовник объяснил, что
даже обрадовался, когда половой орган увеличился в размерах из-за воспаления.
Все же он решил прийти к медикам, но было поздно. Из-за
запущенного воспалительного процесса врачи решили ампутировать пациенту часть
полового члена.
Медики, заметив следы зубов на половом органе, сообщили в полицию.
Напомним, говорят, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса. Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам. Такие выводы они сделали, основываясь на результатах эксперимента, в котором приняло участие несколько добровольцев. Их мозг подвергли сканированию.
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