В России мужчине ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами

В Воронежской области (Россия) 50-летнему мужчине частично ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами. Об этом сообщает издание "Блокнот".

50-летнему мужчине частично ампутировали пенис

Мужчине в порыве страсти укусила одна из трех любовниц. Обращаться по такому поводу в больницу он не стал. Герой-любовник объяснил, что даже обрадовался, когда половой орган увеличился в размерах из-за воспаления.

Все же он решил прийти к медикам, но было поздно. Из-за запущенного воспалительного процесса врачи решили ампутировать пациенту часть полового члена.

Медики, заметив следы зубов на половом органе, сообщили в полицию.

Напомним, говорят, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса. Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам. Такие выводы они сделали, основываясь на результатах эксперимента, в котором приняло участие несколько добровольцев. Их мозг подвергли сканированию.

Как сообщали ранее секс не только приносит удовольствие, но и оказывает благоприятное воздействие на весь организм, влияя как на физическое, так и эмоциональное состояние человека. Сексолог Наталья Романовская рассказала, какие изменения происходят с организмом без регулярных интимных отношений. Специалист отметила, что без постоянного секса ничего смертельного и невообразимого не случится, но этот процесс важен для поддержания организма на физических и психологических уровнях . При чем, важен не столько сам секс, как его яркий финал.

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