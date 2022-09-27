В России на сайте госзакупок заметили «необычный» тендер на закупку йодид калия на 5 миллионов рублей

Как передает издание "Комментарии", на российском портале т.н. "единой информационной системы в сфере закупок" обнародовали позицию на приобретение калия йодида на сумму почти в 5 миллионов рублей.

Радиация. Фото: из открытых источников

Поставка калия йодида предназначена для нужд "ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА россии". Сумма закупки составляет 4 850 000 рублей. Заявка была размещена 16 сентября текущего года и редактировалась 26 сентября. Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.

ФМБА россии обеспечивает радиационную, химическую, биологическую безопасность рф и ее населения. Напомним, ранее российский диктатор путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует все средства обороны, намекая на ядерное оружие.

На фоне всех заявлений про развязывание ядерной войны эти сообщения выглядят более, чем настораживающе.

Но после появления этой новости внимательные пользователи соцсети обратили внимание, что подобные закупки проводились и ранее, просто раньше на это никто не обращал внимания. Сумма тендеров примерно такая же (3,2 млн рублей по текущему курсу).

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