В России, на сцене перед зрителями, погиб артист ансамбля

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Козлова Альбіна
На сцене театра случилась трагедия, фото ТАСС
В известном театре Москвы зрители собрались посмотреть оперу "Садко", однако не успели они посмотреть, как почти на первых минутах произошла трагедия, опустили занавес и попросили покинули зал. Об этом сообщает УНИАН.
Как сообщают российские СМИ, в начале спектакля показали видео, потом начали спускать декорации и в этот момент спектакль резко прервали и прозвучали призывы вызвать медиков. Зрители были вынуждены покинуть зал. Сначала объявили антракт, а затем всем сообщили, что спектакль отменен.
Известно, что 37-летнего артиста Евгения Кулиша травмировала декорация, которая быстро спускалась сверху. От травм артист умер до того, как приехали медики экстренной помощи. Сообщается, что декорацию спускали в штатном режиме со скоростью 1,5-2 метра в секунду.
Коллеги погибшего говорят, что кричали ему, чтобы он отошел, но мужчина не услышал. Трагедия произошла случайно. Артист должен был выполнить сольную партию в спектакле.
На место вызвали полицию, прибыли прокуроры. По данным прокуратуры Москвы, будет проведена проверка и установлено обстоятельства смерти мужчины. Также проверят придерживались ли в театре правил охраны труда.
По факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал портал "Комментарии", в Днепропетровске в одном из театров COVID-19 косит актеров. Из всего количества работников 10 актеров имеют опасный коронавирус. По этой причине здесь прекращена работа и отменены все спектакли. От короновируса лечатся 24 работника. Вечером двери Черновицкого храма Мельпомены закрыты, некому выходить на сцену, потому что ведущие артисты больные.
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