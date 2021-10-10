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В России, на сцене перед зрителями, погиб артист ансамбля

Мужчину травмировали декорации к опере

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна

В России, на сцене перед зрителями, погиб артист ансамбля

На сцене театра случилась трагедия, фото ТАСС

В известном театре Москвы зрители собрались посмотреть оперу "Садко", однако не успели они посмотреть, как почти на первых минутах произошла трагедия, опустили занавес и попросили покинули зал. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщают российские СМИ, в начале спектакля показали видео, потом начали спускать декорации и в этот момент спектакль резко прервали и прозвучали призывы вызвать медиков. Зрители были вынуждены покинуть зал. Сначала объявили антракт, а затем всем сообщили, что спектакль отменен.

Известно, что 37-летнего артиста Евгения Кулиша травмировала декорация, которая быстро спускалась сверху. От травм артист умер до того, как приехали медики экстренной помощи. Сообщается, что декорацию спускали в штатном режиме со скоростью 1,5-2 метра в секунду.

Коллеги погибшего говорят, что кричали ему, чтобы он отошел, но мужчина не услышал. Трагедия произошла случайно. Артист должен был выполнить сольную партию в спектакле.

На место вызвали полицию, прибыли прокуроры. По данным прокуратуры Москвы, будет проведена проверка и установлено обстоятельства смерти мужчины. Также проверят придерживались ли в театре правил охраны труда.

По факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал портал "Комментарии", в Днепропетровске в одном из театров COVID-19 косит актеров. Из всего количества работников 10 актеров имеют опасный коронавирус. По этой причине здесь прекращена работа и отменены все спектакли. От короновируса лечатся 24 работника. Вечером двери Черновицкого храма Мельпомены закрыты, некому выходить на сцену, потому что ведущие артисты больные.


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Источник: https://www.unian.net/world/v-bolshom-teatre-dekoraciya-nasmert-pridavila-aktera-na-scene-vo-vremya-opery-novosti-mira-11572519.html?_gl=1*1fe7kue*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMzg0OTQzNy41Ny4xLjE2MzM4NDk0NTQuNDM.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYz
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