В России на воздух взлетела очередная нефтебаза: подробности

В поселке Волна Краснодарского края РФ, недалеко от Крымского моста, пылает нефтебаза. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Нефтебаза. Фото: из открытых источников

"В поселке Волна Темрюкского района (Ред. – Краснодарский край РФ) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – написал Вениамин Кондратьев.

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Губернатор также сообщил, что пожар не угрожает жителям населенного пункта.

Отметим, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Севастополя. О чем говорят участившиеся удары по Крыму? Каковы шансы на деоккупацию полуострова уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в конце апреля Россия после более чем полуторамесячного перерыва активизировали ракетные удары по Украине. В начале мая страна-агрессор продолжила эти атаки, бравуно рапортуя россиянам об успехах, на что обратил внимание даже Институт изучения войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем могут быть обусловлены эти атаки, а также – почему меняется тактика нанесения таких ударов.



