В России начали готовить защиту в Курской области: ищут копателей окопов за безумные деньги

На российских ресурсах по поиску работы начали массово появляться объявления о найме рабочих для строительства оборонительных сооружений на территории Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российскую службу BBC.



Россия ищет копателей окопов. Фото из открытых источников

После начала наступления украинских сил на территорию России на сайте "Авито" появилось более 30 объявлений, в которых призывают копать окопы, доты, противотанковые сооружения и другие защитные сооружения в Курской области.

"Для строительства второй линии обороны в Курской области нужны пособники, разнорабочие без специального опыта", — говорится в тексте одного из объявлений.

В большинстве таких объявлений количество требуемых работников не указывается. Однако в одной из публикаций от частного лица в Крыму, указано, что необходимо 50-100 человек для рытья окопов в Курской области.

В объявлениях зарплата указывается до 210 тысяч рублей в месяц (около 100 тысяч гривен). Интересно, что эта зарплата соответствует той, которую получают российские военные, в том числе рядовые, стрелки и гранатометчики. Отметим, что средняя зарплата в России по меньшей мере втрое меньше, чем предлагают в объявлениях и составляет около 70 тыс. рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне потратили на защитные укрепления в Курской области около 15 млрд рублей, а украинские военные одолели эти линии защиты несколькими выстрелами из танка.

Также "Комментарии" писали об экспертном мнении, сможет ли российский диктатор Владимир Путин ответить Украине за ее неожиданное наступление на Курскую область.