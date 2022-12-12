В России начали мобилизацию женщин

Нехватку военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их отправляют на фронт, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



В армию РФ призывают женщин

"С целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призвали и направили на подготовку военкомы Калининского районного военного комиссариата Донецка", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Военные говорят, что российская сторона продолжает нести потери в живой силе. Сообщается, что только в больнице Кременной Луганской области находится более 100 военных РФ с ранениями разной степени тяжести. Проверить эти данные из других источников в условиях войны невозможно. В войне против Украины Россия, по данным Генштаба на 12 декабря, потеряла в общей сложности от 24 февраля 94 760 армейцев.

Как информировали "Комментарии", Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружием. Украинский Президент заявил, что глава Кремля хорошо понимает, что в случае применения Россией ядерного оружия любое государство может применить следующие шаги лично к нему. Отметим, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о смерти Путина. Если Владимир Путин умрет, то война РФ против Украины закончится, заявил Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Спецвыпуск программы снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят электрички. На вопрос ведущего к Президенту Украины: "представим, если Путин простудился и умер или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"? Владимир Зеленский ответил достаточно однозначно: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все ". Как подчеркнул Президент, если Путина не будет, то россиянам будет сложно. Но они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней.

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