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В России начали мобилизацию женщин

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что с целью пополнения потерь, которые российские войска несут на фронте в Украине, в армию РФ призывают женщин

сегодня, 23:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

Нехватку военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их отправляют на фронт, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В России начали мобилизацию женщин

В армию РФ призывают женщин

"С целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призвали и направили на подготовку военкомы Калининского районного военного комиссариата Донецка", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Военные говорят, что российская сторона продолжает нести потери в живой силе. Сообщается, что только в больнице Кременной Луганской области находится более 100 военных РФ с ранениями разной степени тяжести. Проверить эти данные из других источников в условиях войны невозможно. В войне против Украины Россия, по данным Генштаба на 12 декабря, потеряла в общей сложности от 24 февраля 94 760 армейцев.

Как информировали "Комментарии", Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружиемУкраинский Президент заявил, что глава Кремля хорошо понимает, что в случае применения Россией ядерного оружия любое государство может применить следующие шаги лично к нему. Отметим, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о смерти Путина. Если Владимир Путин умрет, то война РФ против Украины закончится, заявил Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Спецвыпуск программы снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят электрички. На вопрос ведущего к Президенту Украины: "представим, если Путин простудился и умер или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"? Владимир Зеленский ответил достаточно однозначно: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все ". Как подчеркнул Президент, если Путина не будет, то россиянам будет сложно. Но они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LCnidHVRs23zLEAtYSg3bpXSmpBBCHKF2RCTUA1siFMwf9d7DkDCxqbBdkCSmCv6l?__cft__[0]=AZXeg_UR_ICfjorDaLvVhjjkhOf_FRcIL_PYQbvrpXZKvKycadDi9SjeClglgyzfa7_ycNINlaOQCfLseSN2uNISat3M1g5ijNfkq5D6j6vIIOHv0whDT7WAK1O9
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