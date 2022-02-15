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В России начали производить могильные надгробия с изображением Меркель и Трампа (ФОТО)

Ритуальное агентство для рекламы начало делать памятники с бывшими президентами США

15 февраля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории РФ представители одного из ритуальных агентств в глубинке страны предлагают надгробия, где изображены бывшие президенты США Дональд Трамп и Барак Обама, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом информируют российские СМИ.

В России начали производить могильные надгробия с изображением Меркель и Трампа (ФОТО)

Ритуальное агентство сделало надгробия с изображением Трампа, Обамы и Меркель (фото: t.me/kostroma1)

Именно так креативно работают специалисты ритуального агентства Ивановской области, которые так рекламируют свою продукцию, предлагая ее жителям области.

На фотографиях видно, что на черных памятниках из гранита размещены фото бывших глав США и Германии, но указаны другие данные, даты тоже придуманы.

На одной могильной плите есть надпись: "Меркулова Ангелина Вольфовна", на другой — "Шамрин Анатолий Валентинович", а на памятнике, где размещено изображение 44-го американского президента, вообще ничье имя не указывается.

На одном из памятников есть надпись, извещающая, что такая продукция ритуального агентства изготовлена для того, чтобы продемонстрировать ее заказчикам.

Пользователи сети по-разному комментируют такой своеобразный "маркетинговый" ход ритуальщиков. Одни посмеялись над увиденным с изображением живых иностранных политиков. Другие россияне пишут о своем возмущении и негативных эмоциях и обвиняют рекламщиков в неэтичности, аморальности и "переборе".

В России начали производить могильные надгробия с изображением Меркель и Трампа (ФОТО) - фото 2
В России начали производить могильные надгробия с изображением Меркель и Трампа (ФОТО) - фото 3
В России начали производить могильные надгробия с изображением Меркель и Трампа (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России офицеров хоронят в украинских гробах . Частное предприятие в Черкассах реализует недешевые гробы для погибших солдат из России. Работники фирмы, если заказчик изъявит желание, смогут сделать русский герб на крышке гроба. Информация о реализации таких гробов была обнародована в одной из групп в социальных сетях.


 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/rossii-delayut-nadgrobiya-izobrazheniem-merkel-1644944428.html
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