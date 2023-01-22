В России начали жестоко травить Лайму Вайкуле: что известно

В РФ развернута кампания травли относительно еще одной звездной артистки, поднявшей свой голос против войны. В этот раз уже достается Лайме Вайкуле. Пропагандистские медиа утверждают в своих публикациях, что Лайма "за долгие годы стала потакать Примадонне и продолжает поддакивать ей в каждом интервью".

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

Еще на страницах пропагандистских СМИ размещены заголовки о плохом состоянии здоровья этой артистки и некоторые утверждают, что она умерла.

Пропагандистские медиа объясняют, что нынешняя популярность прибалтийской певицы обусловлена дружескими отношениями с Аллой Борисовной: "Именно поэтому у Лаймы Вайкуле по-прежнему многомиллионные толпы фанатов, ведь ей Пугачева не перекрыла кислород".

Сразу после начала войны на территории Украины Лайма Вайкуле подняла свой голос в поддержку нашей страны. Певица открыто говорит о военном вторжении — войне. Сейчас известно, что сейчас артистка находится в Латвии. Но кремлевские пропагандисты не оставляют возможностей, чтобы снова напасть на певицу за ее позицию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне разозлились на Лайму Вайкуле . Исполнительница Лайма Вайкуле сделала запись и поздравила с Рождеством своих поклонников. Звезда желает им светлых и солнечных дней, еще она подчеркнула, что с любовью относиться к своей публике. Многие благодарили Лайми за чудесные песни, за поздравления и искренние пожелания. Были и такие, кто сразу хейтил исполнительницу. Многие комментарии с негативными отзывами писали жители РФ, которых Вайкуле "изменила", потому что осудила войну.

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