В России начались "голодные" забастовки: что требуют от власти

В российском Кузбассе работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



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"Несмотря на попытку разрешить ситуацию с задолженностью, привлекая руководство района, правоохранительные органы и ростехнадзор, шахта остается убыточной, имеет большие долги и не платит зарплату работникам уже 4 месяца", — сообщают в Центре.

Отмечается, что ситуация на шахте Инская является следствием глубокого кризиса, в котором оказалась российская горная промышленность. Главная причина возникновения проблемы – война РФ на Украине и санкции. “В настоящее время европейские рынки полностью закрыты для российского угля, а Китай и Индия имеют свою добычу и объемы поставок в эти страны падают. Несмотря на заявления Китая о стратегическом партнерстве, Пекин ввел таможенную пошлину на уголь из РФ”, — уточнили в ЦПД.

На фоне ухудшающейся ситуации в отрасли российские угольные предприятия становятся убыточными. Эксперты считают закрытие большого количества из них и увольнение работников неизбежными. "За войну РФ против Украины многим россиянам приходится платить из собственного кармана", — говорится в сообщении ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты на временно захваченных территориях продолжают нарушать права граждан, оставляя их без доступа к медицинским услугам. Такая ситуация сложилась во временно оккупированной Макеевке.

Местные жители не могут получить медицинскую помощь в центре первичной медико-санитарной помощи № 1. Это фактически единственный центр, оставшийся для обслуживания гражданских. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.



