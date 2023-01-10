В России начались проблемы с авиацией: в чем причина

В России участились инциденты с участием пассажирских самолетов. Из-за ухода западных поставщиков запчастей авиатранспорт стал чаще ломаться. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Самолеты. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что за прошедший 2022 год в России произошло более 130 различных инцидентов с авиатранспортом, включая 28 авиакатастроф. С начала 2023 года зафиксировано уже не менее 7 авиационных инцидентов.

Эксперты отрасли называют ситуацию угрожающей и выражают свою обеспокоенность. Причины возросшего количества неприятных инцидентов напрямую не называются, но указывается контекст – уход с российского рынка западных поставщиков запчастей.

Так, в 2022 году компании Boeing и Airbus решили не нарушать санкции и не поставлять в Россию новых самолетов и запчастей к уже эксплуатируемым машинам. Это уже привело к тому, что российским авиакомпаниям приходится идти на радикальные меры и разбирать на запчасти часть авиапарка, чтобы иметь возможность ремонтировать те самолеты, которые еще на ходу.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военном и дипломатическом фронте разгорается – прогноз на январь-февраль.

Также издание "Комментарии" сообщало – депутаты более полусотни местных советов просят президента Украины ветировать т.н. "градостроительную реформу". Соответствующий закон №5655 Верховная Рада приняла во втором чтении еще 13 декабря – и практически сразу он вызвал немало критики на местах, тогда как представители власти всячески подчеркивают его необходимость. Почему так "бодается" центральная и местная власть по поводу этой реформы? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!