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В России начались проблемы с авиацией: в чем причина

Количество инцидентов с пассажирским авиатранспортом в России резко выросло с начала войны в Украине

10 января 2023, 17:17
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Автор:

Кравцев Сергей

В России участились инциденты с участием пассажирских самолетов. Из-за ухода западных поставщиков запчастей авиатранспорт стал чаще ломаться. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

В России начались проблемы с авиацией: в чем причина

Самолеты. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что за прошедший 2022 год в России произошло более 130 различных инцидентов с авиатранспортом, включая 28 авиакатастроф. С начала 2023 года зафиксировано уже не менее 7 авиационных инцидентов.

Эксперты отрасли называют ситуацию угрожающей и выражают свою обеспокоенность. Причины возросшего количества неприятных инцидентов напрямую не называются, но указывается контекст – уход с российского рынка западных поставщиков запчастей.

Так, в 2022 году компании Boeing и Airbus решили не нарушать санкции и не поставлять в Россию новых самолетов и запчастей к уже эксплуатируемым машинам. Это уже привело к тому, что российским авиакомпаниям приходится идти на радикальные меры и разбирать на запчасти часть авиапарка, чтобы иметь возможность ремонтировать те самолеты, которые еще на ходу. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – депутаты более полусотни местных советов просят президента Украины ветировать т.н. "градостроительную реформу". Соответствующий закон №5655 Верховная Рада приняла во втором чтении еще 13 декабря – и практически сразу он вызвал немало критики на местах, тогда как представители власти всячески подчеркивают его необходимость. Почему так "бодается" центральная и местная власть по поводу этой реформы? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://www.themoscowtimes.com/2023/01/10/sanctioned-russian-aviation-sector-hit-by-slew-of-incidents-in-new-year-a79903
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Обсуждения

7575

10 января 2023, 18:32

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