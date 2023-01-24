В России начинается гражданская война, - политтехнолог

Поскольку в РФ произошли ротации военного руководства, можно говорить, что внутри Кремля произошел какой-то переворот, а это — начало "холодной войны" в Российской Федерации. Такое мнение в телеэфире телеканала высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.



Внутренний переворот в Кремле "запустил" внутреннюю войну в РФ

Как считает политтехнолог, назначение Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине означает, что государственники в лице Министерства обороны и их союзников взяли верх над неофициальными структурами, которым до этого была дана огромная власть в военных вопросах.

Вот это начало гражданской войны, такого гражданского противостояния, пока не горячего. Пока это холодная гражданская война, но она идет. Помните, как "вагнеровцы" посылали Герасимова? И сейчас это перешло в новенькую стадию. Потому что те же "вагнеровцы" и в более широком смысле не обязательно прямо именно ПВК "Вагнер", но сторонники Пригожина, скажем так, могут начать эту войну против сторонников Путина. Да, так бывает”, — сказал Шейтельман.

Также спикер отметил, что в РФ "разные военные" и их нужно разделять, потому что они поддерживают разные кланы и "группировки".

“Суровикин тоже военный, но он работает на Пригожине. А вот Герасимов тоже военный, и он работает на государственниках, на Шойгу, например. Это большая разница. Военные есть и такие, и такие. А если у них начнется гражданская война или подобие гражданского конфликта, то военные будут часть на одной стороне, часть – на другой”, – считает политтехнолог.

Как писали ранее "Комментарии", в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть. В британской разведке считают, что Валерий Герасимов увольняет способных российских генералов, выстраивая иерархию под себя. При этом Герасимов, сменяя командиров, принимает во внимание преданность себе, а гнет профессионализм. То есть военачальники с опытом и заслугами отодвигаются на второй план, во главу угла Герасимов ставит удобных себе офицеров. Все это свидетельствует о разногласиях в высшем военном руководстве РФ.

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