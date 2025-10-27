logo

В России нарастает кризис: решения Путина уже не спасают ситуацию

Военно-промышленный комплекс РФ резко замедлился

27 октября 2025, 17:41
Проблемы в экономике России только нарастают. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что после трех лет роста военная промышленность России вошла в убыль.

В России нарастает кризис: решения Путина уже не спасают ситуацию

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Аналитики отмечают, что производство металлических изделий, показывающее рост в 2024 году на 31,6%, в сентябре стало на 1,6% меньше, чем в прошлом. Выпуск танков и бронемашин, росший на 61% в августе, сократился до 6% в сентябре, что в десять раз меньше.

Аналитики отмечают, что ранее именно предприятия ВПК являлись главным двигателем экономики России. Однако сейчас они впервые тянут показатели вниз. По данным аналитиков ЦПД, общий промышленный рост сократился до 0,3% против более 5% в 2024 году.

"Причина — дефицит бюджета, падение нефтяных доходов на 21% и сокращение госфинансирования. Кремль вынужден сдерживать расходы, а также военные заказы больше не спасают экономику", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяется информация о новой дате вероятного завершения войны в Украине. Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий отметил, что война закончится до 15 января 2026 года.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов оценил новый прогноз с точки зрения ситуации на фронте и экономике. По его словам, прогноз действительно реален. Я не раз писал, что по состоянию ресурсов Россию ждет кризис. Скоро. Зимой уже будет заметно. И логично попытаться остановить самоубийственную кампанию против Украины до того, как все начнет рушиться. То есть до Нового года.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0BixBDmsxFKyCFKt2aY2iGRanFJbdb1AzPgPnGkLv5tYr8cMYonMyWVjvmRNyKuZcl
