Проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після трьох років зростання військова промисловість Росії увійшла у спад.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Аналітики зазначають, що виробництво металевих виробів, яке показувало зростання у 2024 році на 31,6%, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік. Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше.

Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз. За даними аналітиків ЦПД, загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році.

“Причина — дефіцит бюджету, падіння нафтових доходів на 21% і скорочення держфінансування. Кремль змушений стримувати витрати, і навіть військові замовлення більше не рятують економіку”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці. За його словами, прогноз справді реальний. Я не раз писав, що за станом ресурсів на Росію чекає криза. Незабаром. Взимку вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися. Тобто до Нового року.