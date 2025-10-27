logo_ukra

BTC/USD

113945

ETH/USD

4114.59

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії наростає криза: рішення Путіна вже не рятують ситуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії наростає криза: рішення Путіна вже не рятують ситуацію

Військово-промисловий комплекс РФ різко сповільнився

27 жовтня 2025, 17:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після трьох років зростання військова промисловість Росії увійшла у спад.

У Росії наростає криза: рішення Путіна вже не рятують ситуацію

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Аналітики зазначають, що виробництво металевих виробів, яке показувало зростання у 2024 році на 31,6%, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік. Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше.

Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз. За даними аналітиків ЦПД, загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році.

“Причина — дефіцит бюджету, падіння нафтових доходів на 21% і скорочення держфінансування. Кремль змушений стримувати витрати, і навіть військові замовлення більше не рятують економіку”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зазначив, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року. 

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз з погляду ситуації на фронті та в економіці. За його словами, прогноз справді реальний. Я не раз писав, що за станом ресурсів на Росію чекає криза. Незабаром. Взимку вже буде помітно. І логічно спробувати зупинити самогубну кампанію проти України до того, як усе почне руйнуватися. Тобто до Нового року. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0BixBDmsxFKyCFKt2aY2iGRanFJbdb1AzPgPnGkLv5tYr8cMYonMyWVjvmRNyKuZcl
Теги:

Новини

Всі новини