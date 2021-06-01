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В России наркоман задушил и надругался над телом 11-летней девочки

11-летняя девочка просила мужчину покинуть квартиру

сегодня, 04:54
Автор:

Ольга Чародий

В российской Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил 11-летнюю дочку своей знакомой, а затем надругался над ее телом, сообщает "Репортер64".

В России наркоман задушил и надругался над телом 11-летней девочки

Мужчина напал на нее и задушил (фото из открытых источников)

Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, регулярно приходил в гости к своей знакомой, матери погибшей.

Однажды, оставшись в этой квартире ночевать, он изнасиловал девочку, когда ее мать уснула. Через несколько дней обвиняемый, также "под кайфом", снова пришел в гости. Женщины дома не было. 11-летняя девочка просила мужчину покинуть квартиру, а затем пригрозила вызвать полицию.

Мужчина напал на нее и задушил. Затем он надругался над телом и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали. Мужчину могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Как сообщали ранее актриса популярного украинского сериала "Школа", 22-летняя Елизавета Василенко шокировала признанием. Девушка заявила, что несколько лет назад она была изнасилована мужчиной преклонных лет. Об этом артистка рассказала интервью YouTube-каналу "Пушка". По словам Василенко, инцидент произошел в Москве, когда ей было 17 лет. 

Она попала в компанию эскортниц, и на дне рождении одной из них актрисе подсыпали что-то в коктейль:  "У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью, конец — меня тр*хает жирный дед. Меня изнасиловали", — сказала знаменитость.  Лиза Василенко также предположила, что мужчина находился под действием каких-то тяжелых веществ. Он разбил телефон артистки, а ей удалось сбежать голой на улице. Она рассказывает, что остановила такси, думая, что дальнейшая ситуация может сложиться еще хуже.


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Источник: https://reporter64.ru/content/view/narkoman-zadushil-11-letnyuyu-shkolnicu-i-nadrugalsya-nad-ee-trupom-v-kvartire-svoej-podrugi
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