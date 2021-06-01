В России наркоман задушил и надругался над телом 11-летней девочки

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Ольга Чародий
В российской Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил
11-летнюю дочку своей знакомой, а затем надругался над ее телом, сообщает
"Репортер64".
Мужчина напал на нее и задушил (фото из открытых источников)
Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, регулярно
приходил в гости к своей знакомой, матери погибшей.
Однажды, оставшись в этой квартире ночевать, он изнасиловал
девочку, когда ее мать уснула. Через несколько дней обвиняемый, также "под
кайфом", снова пришел в гости. Женщины дома не было. 11-летняя девочка
просила мужчину покинуть квартиру, а затем пригрозила вызвать полицию.
Мужчина напал на нее и задушил. Затем он надругался над телом
и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали. Мужчину могут приговорить
к пожизненному лишению свободы.
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