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В России нашли оригинальное объяснение подорожанию яиц

Российский депутат оригинально объяснил подорожание яиц

сегодня, 20:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Государственной думе РФ заявили, что в стране выросли цены на яйца, потому что россияне много едят. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал глава комитета парламента РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, пишет издание The Moscow Times.

В России нашли оригинальное объяснение подорожанию яиц

В РФ подорожали яйца. Фото из открытых источников

По словам депутата, российские власти считают, что жители страны-агрессора начали есть больше яиц, поскольку наблюдается увеличение спроса на продукт.

Гутенев заявил, что анализ показал, что возросло качество жизни россиян, поэтому они увеличили потребление мясных продуктов, курятины и яиц.

Депутат отметил, что "неудовлетворенный спрос формирует дефицит", а "избыток всегда формирует более медленный рост цен", из-за чего производители упускают возможность получать прибыль, а потому "все время нужно поддерживать баланс".

Гутенев также сообщил, что Россия начала закупать яйца в Азербайджане, Турции и Иране. По его словам, с поставщиками работают лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, контролирующие качество продукции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается процесс подготовки к так называемым "выборам" президента России, которые пройдут в марте следующего года. Оккупанты, как и прежне на фейковых "волеизъявлениях" и "референдуме", ради ажиотажа планируют привлечь для участия в "избирательном процессе" так называемых "волонтеров" из РФ. Отмечается, что молодые фанаты диктаторского режима Владимира Путина будут работать "массовкой" и "наблюдателями", а также будут помогать организовывать вброс бюллетеней.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17883
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