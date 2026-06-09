В России нашли тело Иисуса Христа, умершего от пьянства

В российской Казани умер 46-летний местный житель Евгений Чекулаев, официально сменивший имя на Иисус Христос. О смерти мужчины сообщили местные медиа, в том числе издание "Вечерняя Казань". Тело было обнаружено в его квартире еще 1 июня после того, как соседи почувствовали резкий неприятный запах. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Следствие рассматривает версию, что причиной смерти могло стать злоупотребление алкоголем.

В России нашли мертвым Иисуса Христа. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, тревогу забили жильцы дома по улице Шамиля Усманова. Именно они вызвали соответствующие службы после того, как из квартиры стал распространяться сильный запах. Внутри было обнаружено тело Иисуса Христа. Адвокат Тимур Сальмушев, ранее представлявший интересы Евгения Чекулаева в суде, подтвердил, что смерть не носит признаков криминального характера.

По данным открытых источников, Евгений Чакулаев состоял на профилактическом учете у нарколога с 2014 года, а в 2015 году судебно-психиатрическая экспертиза зафиксировала у него органическое расстройство личности.

Мужчина увлекался эзотерическими практиками и впоследствии официально сменил имя на Иисус Христос. Впоследствии суд обязал его вернуть предварительные паспортные данные.

В декабре 2025 года российский Иисус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию 45 иностранцев в собственной квартире. Ранее у мужчины уже были судимости за грабеж, разбой и кражу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заставляют Иисуса Христа отказаться от своего имени.

Также "Комментарии" писали, что Иисусу Христу грозит до пяти лет тюрьмы в России.