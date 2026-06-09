В Росії знайшли тіло Ісуса Христа, який помер від пияцтва

У російській Казані помер 46-річний місцевий житель Євген Чекулаєв, який свого часу офіційно змінив ім’я на Ісус Христос. Про смерть чоловіка повідомили місцеві медіа, зокрема видання "Вечірня Казань". Тіло було виявлено у його квартирі ще 1 червня після того, як сусіди відчули різкий неприємний запах. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено. Слідство розглядає версію, що причиною смерті могло стати зловживання алкоголем.

В Росії знайшли мертвим Ісуса Христа. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють російські ЗМІ, тривогу забили мешканці будинку на вулиці Шаміля Усманова. Саме вони викликали відповідні служби після того, як з квартири почав поширюватися сильний запах. Усередині було знайдено тіло Ісуса Христа. Адвокат Тимур Сальмушев, який раніше представляв інтереси Євгена Чекулаєва в суді, підтвердив, що смерть не має ознак кримінального характеру.

За даними відкритих джерел, Євген Чакулаєв перебував на профілактичному обліку у нарколога з 2014 року, а у 2015-му судово-психіатрична експертиза зафіксувала в нього органічний розлад особистості.

Чоловік захоплювався езотеричними практиками та згодом офіційно змінив ім’я на Ісус Христос. Згодом суд зобов’язав його повернути попередні паспортні дані.

У грудні 2025 року російський Ісус Христос отримав умовний термін за фіктивну реєстрацію 45 іноземців у власній квартирі. Раніше чоловік уже мав судимості за грабіж, розбій та крадіжку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії змушують Ісуса Христоса відмовитися від свого імені.

Також "Коментарі" писали, що Ісусу Христу загрожує до п'яти років в'язниці в Росії.