В России нашли труп женщины, привязанный за шею проводом к автомобилю

В Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого, который жестоко расправился с 43-летней россиянкой. Об этом сообщает Рен ТВ.

Убили женщину (фото из открытых источников)

По данным издания, на Пулковском шоссе нашли тело женщины, привязанное проводом за шею к автомобилю. В убийстве подозревают ее сожителя. Не так давно пара поссорилась, поэтому женщина пыталась разорвать отношения. Известно, что за несколько часов до смерти жертва общалась с ним по телефону.

Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у сожительницы вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками. И это несмотря на то, что убитая содержала его и купила ему две машины.

Напомним, правоохранители нашли подозреваемых в деле об убийстве профессора Запорожского национального университета по имени Луай Файсал Муц. Организатором убийства мог стать выходец из Туниса, остальные же участники преступления — украинцы. Среди них также есть и полицейский. Профессор бесследно пропал в ноябре 2020 года. В день своего исчезновения Муц получил довольно странный звонок от сотрудников полиции, которые предложили ему поучаствовать в следственных действия в качестве переводчика с арабского на украинский язык. Определенные вопросы вызвало предложение стражей порядка заплатить ему за услуги, хотя он такую помощь оказывал абсолютно безвозмездно.

Всё же в итоге профессор ответил согласием. Закончив работу, он сел в свою машину марки Toyota Camry и уехал из университета. После этого живым его никто не видел. В марте 2021 года под Запорожьем было обнаружено тело пропавшего профессора. Труп был закопан в лесопосадке.



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