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В России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле

Сергей Рябков озвучил главные вопросы переговоров Украины и России в Стамбуле.

сегодня, 16:30
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Slava Kot

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры в Стамбуле главным образом будут касаться временно оккупированных территорий Украины. По его словам, Россия готова "вести переговоры ответственно", однако как бы Украина не "договороспособна".

В России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков прокомментировал возможные переговоры Украины и России в Стамбуле, указав на основные темы, которые будут на них представлены.

"Темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая вопросы территорий", — сказал Рябков.

Далее представитель МИД РФ обвинил Украину в якобы неспособности к переговорам, предположительно намекая, что Киев не согласится отдать незаконно захваченные территории для России.

"Россия готова вести переговоры ответственно, но сомневается в договороспособности другой стороны. В целом, недоговороспособность Киева является одним из препятствий в переговорном процессе", — добавил российский чиновник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением Кремля провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, однако при условии, если там будет лично присутствовать российский диктатор Владимир Путин. В Кремле не ответили, поедет ли Путин на переговоры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию пойти на переговоры в Стамбуле, пригрозив, что Соединенные Штаты выйдут из попыток достичь мира и закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кого Трамп отправит на переговоры в Стамбул.

Также "Комментарии" писали, что представитель президента США Стив Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России в Стамбуле.



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