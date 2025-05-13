В России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры в Стамбуле главным образом будут касаться временно оккупированных территорий Украины. По его словам, Россия готова "вести переговоры ответственно", однако как бы Украина не "договороспособна".

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков прокомментировал возможные переговоры Украины и России в Стамбуле, указав на основные темы, которые будут на них представлены.

"Темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая вопросы территорий", — сказал Рябков.

Далее представитель МИД РФ обвинил Украину в якобы неспособности к переговорам, предположительно намекая, что Киев не согласится отдать незаконно захваченные территории для России.

"Россия готова вести переговоры ответственно, но сомневается в договороспособности другой стороны. В целом, недоговороспособность Киева является одним из препятствий в переговорном процессе", — добавил российский чиновник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением Кремля провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, однако при условии, если там будет лично присутствовать российский диктатор Владимир Путин. В Кремле не ответили, поедет ли Путин на переговоры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию пойти на переговоры в Стамбуле, пригрозив, что Соединенные Штаты выйдут из попыток достичь мира и закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кого Трамп отправит на переговоры в Стамбул.

Также "Комментарии" писали, что представитель президента США Стив Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России в Стамбуле.