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В России назвали новые области Украины, которые хотят включить в состав РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал пять областей, которые Россия хочет аннексировать в будущем.

сегодня, 11:05 comments1009
Автор:
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Slava Kot
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Депутат российского парламента от путинской партии "Единая Россия" Виталий Милонов заявил, что к территории России нужно добавить еще не менее 5 украинских областей.

В России назвали новые области Украины, которые хотят включить в состав РФ

Депутат РФ Виталий Милонов. Фото из открытых источников

Виталий Милонов в своей пропагандистской речи призвал в будущем к новой незаконной аннексии Украины.


"Для меня изменения очевидны – это вхождение в состав Российской Федерации ряда новых областей: Киевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской", – сказал Милонов.

Интересно, что Запорожская область, которую Виталий Милонов назвал в своем списке, уже незаконно аннексирована согласно конституции РФ.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. В 2022 году по указу Путина Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала территории на востоке и юге. В сентябре оккупационные администрации Херсонской, Запорожской областей и "ЛНР" и "ДНР" заявили о проведении референдумов по присоединению к России. Референдумы, набравшие якобы около 90% голосов за включение в состав РФ, международное сообщество считает недействительными и незаконными.

3 октября Госдума РФ поддержала незаконную аннексию украинских территорий. Интересно, что за "присоединение" проголосовало больше депутатов, чем присутствовало в парламенте. Россияне назвали это "техническим сбоем". ООН, ЕС и другие страны заявили, что решение России является незаконным и нарушает международные права.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России рассказали, что для них будет окончательной победой.

Также "Комментарии" писали об украинском политическом обозревателе Виталии Портникове, который объяснил, согласится ли Путин на мирные переговоры с Украиной.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1734979755332522393
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Обсуждения

Олександр

сегодня, 11:37

Коли ж за такий собачий гавкіт на "концерт"відправлять, щоб іншим був приклад.


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