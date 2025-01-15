В России назвали страну, где может пройти встреча Трампа и Путина

В России считают, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать площадкой для организации и проведения встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. В частности, об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

Путин и Трамп

Он отметил, что Трампу пора переходить от своих обещаний остановить войну в Украине, к реальным действиям.

"Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что будет способствовать урегулированию украинского кризиса. Теперь пора переходить уже к другому этапу и реализовывать те обещания, которые были даны", — заявил россиянин.

При этом он убежден, что именно действия президента Джо Байдена стали причиной кризиса в российско-американских отношениях, однако для их урегулирования нужно предпринимать какие-либо действия.

Карпович считает, что для встречи Трампа и Путина не может быть выбрана Швейцария. Он заявил, что эта страна перестала быть нейтральной, так как присоединилась к санкциям против РФ.

По его мнению, для саммита выберут государство на Ближнем Востоке. При этом Карпович убежден, что в данном вопросе стоит рассматривать ОАЭ. Он добавил, что именно эта страна принимала участие в переговорах, консультациях и обменах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Швейцария рассматривает возможность предоставить иммунитет кремлевскому диктатору Владимиру Путину от ареста по ордеру Международного уголовного суда (МКС), если он приедет в страну для участия в мирных переговорах с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает издание The Times.



