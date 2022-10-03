В России несколько мобилизованных скончались в призывных пунктах

Не менее трех мобилизованных скончались прямо в призывных пунктах Свердловской области. Пока причины смерти россиян устанавливают следователи. Об этом пишет российский Коммерсант.

Мобилизация в России (фото из открытых источников)

Информацию о смерти двух мобилизованных в Елани уже подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она сообщила, что мужчины были из Курганской области. Один из мобилизованных вероятно мог умереть из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления, а причину смерти другого устанавливают следователи. По предварительной информации, еще один умерший имел проблемы с сердцем.

Ранее в российских СМИ писали, что из-за высоких и быстрых темпов мобилизации учебный центр Елани столкнулся с нехваткой средств для размещения резервистов. А мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края начали жаловаться на условия размещения, отсутствие спальных мест, неподготовленные казармы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне взорвали 24 тонны мин , создавая инсценировку удачных боевых действий. Военные из РФ роют траншеи и закапывают туда морские противодесантные мины. Зачем оккупанты это делают на суше? Чтобы подготовить отчет о большой победе. Украинский репортер 1 октября выложил видео с российскими военными, которые рыли траншеи и закладывали в них контейнеры с противодесантной взрывчаткой. Цаплиенко спросил своих подписчиков, почему оккупанты совершают такие действия на Харьковщине, которая расположена в сотне километров от морских акваторий. С течением времени оказалось две версии возможных действий российских военных. Первая заключалась в том, что силы РФ хотят заменять территорию в местах возможного контрнаступления ВСУ, тогда как вторая это лень россиян, взрывающих землю, ведь не хотят рыть окопы.