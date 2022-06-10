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В россии невозможно снять валюту, а банки ставят крупные комиссии: что происходит

Тинькофф установил крупную комиссию на валютные вклады

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В россии начался дефицит валютных наличных денежных средств. Российский банк Тинькофф будет взимать комиссию с вкладчиков, хранящих деньги в валюте. Снять деньги со счета в рублях можно повсюду, а вот в долларах уже почти невозможно. Об этом сообщил Виталий Шапран, член наблюдательного совета НБУ со ссылкой на статью "Интерфакс. ру".

В россии невозможно снять валюту, а банки ставят крупные комиссии: что происходит

Фото иллюстративное / Pixabay

Там говорится, что с 23 июня банк Тинькофф вводит комиссию по сохранению валютных вкладов — 1% в месяц, для вкладов более 1000 условных единиц будет списывать комиссию ежедневно. То есть, это получится для вкладчика минус 12% годовых, если он хранит на счете более тысячи долларов или евро и финучреждение будет начислять ему комиссию ежедневно.

Между тем клиенты банка рассказали журналистам, что в приложении и на сайте банка не показывает ни одного банкомата, где наличная наличная иностранная валюта – доллары и евро. В техподдержке банка клиенту сообщили, что если не высвечивается наличие валюты в банкоматах онлайн, значит, там ее нет, а только рубли. В то же время в финучреждении СМИ сказали, что валюта в банкоматах есть, но не везде.

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Источник: https://www.facebook.com/shapranv
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