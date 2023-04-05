В России новая самая популярная валюта

После года войны с Украиной и западные санкции самой популярной валютой, торгующей в России, стал китайский юань, он заменил американский доллар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Юань стал самой популярной валютой России. Фото из открытых источников

Согласно данным полученным изданием Bloomberg на основе месячных торгов на Московской бирже оказалось, что начиная с февраля самой популярной валютой в России стал китайский юань. В марте показатели этой валюты выросли еще больше по сравнению с долларом. Годовая статистика показывает, как с момента начала полномасштабного вторжения китайская валюта становилась все более популярной в России.

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Bloomberg объясняет, что переход к все большему использованию китайской валюты произошел из-за западных санкций против финансовой системы РФ. Поэтому российские компании вынуждены были отказаться от доллара и евро, а сосредоточились на валюте других стран, не поддерживающих санкции, включая Китай.

Кроме того, Китай пытается увеличить использование своей валюты за рубежом. Согласно данным МВФ, глобальные валютные резервы в юанях составляли около 2,7%.

"Сейчас на рынке меньше долларов, поскольку доходы России уменьшились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта. В то же время импорт товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая стагнирует", — говорит стратег ITI London Искандер Луцко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.

Также "Комментарии" писали, что Китай критикует США и заявляет о подрыве своей территориальной целостности.