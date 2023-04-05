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В России новая самая популярная валюта

Китайский обогнал доллар и стал самой популярной валютой в Российской Федерации.

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

После года войны с Украиной и западные санкции самой популярной валютой, торгующей в России, стал китайский юань, он заменил американский доллар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

В России новая самая популярная валюта

Юань стал самой популярной валютой России. Фото из открытых источников

Согласно данным полученным изданием Bloomberg на основе месячных торгов на Московской бирже оказалось, что начиная с февраля самой популярной валютой в России стал китайский юань. В марте показатели этой валюты выросли еще больше по сравнению с долларом. Годовая статистика показывает, как с момента начала полномасштабного вторжения китайская валюта становилась все более популярной в России.


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В России новая самая популярная валюта - фото 2

Bloomberg объясняет, что переход к все большему использованию китайской валюты произошел из-за западных санкций против финансовой системы РФ. Поэтому российские компании вынуждены были отказаться от доллара и евро, а сосредоточились на валюте других стран, не поддерживающих санкции, включая Китай.

Кроме того, Китай пытается увеличить использование своей валюты за рубежом. Согласно данным МВФ, глобальные валютные резервы в юанях составляли около 2,7%.

"Сейчас на рынке меньше долларов, поскольку доходы России уменьшились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта. В то же время импорт товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая стагнирует", — говорит стратег ITI London Искандер Луцко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.

Также "Комментарии" писали, что Китай критикует США и заявляет о подрыве своей территориальной целостности.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/china-s-yuan-replaces-dollar-as-most-traded-currency-in-russia
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