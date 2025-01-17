В России новый старый союзник: лидеры стран подписали документы

17 января российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение готовилось годами в 20-30 раундов переговоров и состоит из 47 пунктов.

Путин и Пезешкиян подписали договор

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия все активнее сотрудничает со странами-изгнанниками, в том числе Ираном. Старый союзник Москвы активно снабжает дроны для РФ, а также другие товары военного назначения. Однако теперь отношения между странами выйдут на новый уровень благодаря соглашению о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое будет регулировать отношения Ирана и России в следующие 20 лет.

Текст соглашения официально не опубликован, но, как сообщают российские СМИ, договор "охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии".

"Соглашение уделяет особое внимание экономике и торговле, и его единственная цель – улучшить отношения между Россией и Ираном, без намерения противостоять любой третьей стороне", – сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Путин заявил, что подписанный договор будет строить отношения Москвы и Тегерана на основе принципов равноправия, уважения и взаимовыручки.

"Позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают", – сообщил Путин.

Масуд Пезешкиян в ответ сказал, что подписанный договор с Россией откроет новый обширный раздел в двусторонних отношениях.

Несмотря на заявления Путина о совпадениях во внешнеполитических вопросах, Иран не согласился на пункт, по которому Тегеран будет признавать Крым или другие временно оккупированные территории Украины российской землей. Кроме того, в Иране существует общественная обеспокоенность положениям соглашения с Россией, особенно учитывая ограниченную популярность Москвы среди иранцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пожаловался в ООН.