В России обнаружили два новых штамма коронавируса: подробности

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Вечканова Елена
В России утверждают,
что их борьба с коронавирусной пандемией внутри страны наконец-то дала
позитивные плоды. По словам руководительницы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация
с количеством заболевших россиян приходит в норму. Вместе с этим медики обнаружили,
что в РФ существует два новых штамма COVID-19, пишет "ТАСС".
В РФ обнаружили два новых штамма коронавируса. Фото из открытых источников
По информации Поповой,
подобные мутации вируса еще не фиксировались ни в одной стране помимо России. Один
из новых видов ковида чаще всего диагностируется у жителей Сибирского региона.
В соответствии с географическим положением штамму и дали название.
Интересно, что
первая похожая информация о якобы "сибирской" мутации появилась в российских
СМИ еще в конце осени 2021 года. Однако после официальные службы опровергли
подобные заявления.
Помимо прочего Анна
Попова сказала, что среди мутаций также обнаружен и некий "северо-западный"
штамм коронавируса.
Кроме этого, как и в остальном мире, на территории Российской Федерации часто фиксируются случаи заболевания, в которых фигурируют так называемые "британский" и "южноафриканский" штаммы.
Напомним, что совсем недавно международные эксперты сообщили, что коронавирус способны передать человеку верблюды. От вспышки такого варианта COVID-19 уже умерло минимум трое человек. Медики рекомендуют избегать контактов с этими животными, а также не употреблять верблюжье мясо или молоко без предварительной обработки. Больше деталей можно узнать в нашем материале.
Ранее "Комментарии" рассказывали, когда, по прогнозам специалистов, очередная волна коронавируса пойдет на спад в Украине.
Также на портале вы можете прочесть о том, какие нехарактерные симптомы "короны" сейчас чаще всего диагностируются у детей. Наблюдениями поделилась одна из отечественных врачей-инфекционистов.
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