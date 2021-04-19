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В России обнаружили два новых штамма коронавируса: подробности

Одна из мутаций вируса характерна для жителей Сибири

сегодня, 17:27
Автор:

Вечканова Елена

В России утверждают, что их борьба с коронавирусной пандемией внутри страны наконец-то дала позитивные плоды. По словам руководительницы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с количеством заболевших россиян приходит в норму. Вместе с этим медики обнаружили, что в РФ существует два новых штамма COVID-19, пишет "ТАСС".

В России обнаружили два новых штамма коронавируса: подробности

В РФ обнаружили два новых штамма коронавируса. Фото из открытых источников

По информации Поповой, подобные мутации вируса еще не фиксировались ни в одной стране помимо России. Один из новых видов ковида чаще всего диагностируется у жителей Сибирского региона. В соответствии с географическим положением штамму и дали название.

Интересно, что первая похожая информация о якобы "сибирской" мутации появилась в российских СМИ еще в конце осени 2021 года. Однако после официальные службы опровергли подобные заявления.

Помимо прочего Анна Попова сказала, что среди мутаций также обнаружен и некий "северо-западный" штамм коронавируса.

Кроме этого, как и в остальном мире, на территории Российской Федерации часто фиксируются случаи заболевания, в которых фигурируют так называемые "британский" и "южноафриканский" штаммы.

Напомним, что совсем недавно международные эксперты сообщили, что коронавирус способны передать человеку верблюды. От вспышки такого варианта COVID-19 уже умерло минимум трое человек. Медики рекомендуют избегать контактов с этими животными, а также не употреблять верблюжье мясо или молоко без предварительной обработки. Больше деталей можно узнать в нашем материале.

Ранее "Комментарии" рассказывали, когда, по прогнозам специалистов, очередная волна коронавируса пойдет на спад в Украине.

Также на портале вы можете прочесть о том, какие нехарактерные симптомы "короны" сейчас чаще всего диагностируются у детей. Наблюдениями поделилась одна из отечественных врачей-инфекционистов.



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Источник: https://tass.ru/obschestvo/11184321
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