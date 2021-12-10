В России обнаружили несколько полногеномных штаммов "Омикрона": что это значит

В России изолировали прибывших из стран Африки туристов. У них взяли биологические образцы для тестирования ПЦР. В этих образцах были обнаружены разные полногеномные штаммы "Омикрона". Об этом сообщает издание "Дождь".



Ученые назвали симптомы инфицирования Омикроном, фото из открытых источников

По словам директора российского центра "Вектор" Рината Максютова, четыре полногеномных штамма новой мутации "Омикрон" были обнаружены после секвенирования биологических материалов двух пациентов, инфицированных этим штаммом.

У заболевших граждан коронавирусная болезнь имеет легкую форму. Ранее российские СМИ сообщали, что положительные результаты теста на коронавирус были у 28 россиян, прибывших из Южно-Африканской республики и других африканских стран.

В настоящее время в изоляции находятся 177 россиян, побывавших в туристических поездках в странах с высоким риском заражения новым штаммом. В стране ввели новые ограничения: туристы из стран Африки должны пройти двухнедельный карантин, также сокращен срок действия ПЦР-тестов до 48 часов.

Ученые и врачи говорят, что симптомы заражения новым штаммом следующие: повышенная температура, усталость и слабость, кашель, головная боль и снижение аппетита. Однако у них уже не наблюдается потери обоняния и нарушения вкуса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Южной Корее начинают ревакцинацию из-за рекордного количества больных. С 6 декабря в стране были ужесточены ограничения. Для местных запретили собираться группами более семи человек. Также в заведениях общепита у взрослых проверяют статус вакцинации. Однако премьер-министр подчеркнул, что карантинные ограничения не замедлили распространение вируса.

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